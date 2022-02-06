“هيئة النقل” تعلن إطلاق المرحلة الثانية من الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في جميع مدن المملكة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في جميع مدن ومناطق المملكة.
وقالت الهيئة إن تطبيق الرصد الآلي للمخالفات سيكون ابتداء من 10 شعبان المقبل، الموافق 13 مارس 2022م، وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية.
وأبانت أن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الثانية تشمل: بطاقات التشغيل المنتهية، وعدم الحصول على بطاقة سائق أو بطاقة تشغيل للمركبة، وممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن المشروع سيساهم في التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للمركبات، والتأكد من نظامية المركبات العاملة في قطاع النقل.