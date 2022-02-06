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جديد المحليات > متحدث “الداخلية”: القادمون للمملكة مطالبون بتقديم PCR سلبي.. والتحصين شرط لركوب الطائرات ووسائل النقل
06/02/2022   5:03 م

متحدث “الداخلية”: القادمون للمملكة مطالبون بتقديم PCR سلبي.. والتحصين شرط لركوب الطائرات ووسائل النقل

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استعرض المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، اليوم (الأحد)، مستجدات التحديثات الأمنية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمستجدات الجائحة، أن الجائحة لم تنته بعد وما زالت جهود مكافحتها مستمرة بكافة السبل والإمكانات.

وفيما يتعلق بمستجدات الإجراءات الأمنية، أكد أنه يلزم جميع القادمين إلى المملكة، بمن فيهم المواطنون وبغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم شهادة سلبية لفحص PCR معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

كما أكد أن ظهور كلمة “محصن” عبر تطبيق “توكلنا” سيكون شرطًا لدخول أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو رياضي أو المنشآت والمؤسسات المختلفة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

متحدث “الداخلية”: القادمون للمملكة مطالبون بتقديم PCR سلبي.. والتحصين شرط لركوب الطائرات ووسائل النقل

جديد المحليات
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