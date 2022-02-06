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06/02/2022   5:02 م

متحدث “الصحة”: موجة كورونا بدأت في الانحسار بالمملكة.. والحالات الإيجابية في انخفاض

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استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، مستجدات جائحة فيروس كورونا والأوضاع الوبائية لها.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمستجدات الجائحة، أن منحنيات الإصابة بفيروس كورونا بدأت في الانخفاض، وذلك بعد مرورها بمرحلة الذروة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية أُتيحت فحوصات كورونا بصورة كبيرة، ويُلاحظ أن هناك هدوءًا في نسب النتائج الإيجابية، مؤكدًا أن موجة كورونا بدأت في الانحسار بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

وحثّ المتحدث باسم وزارة الصحة الجميع على الرجوع للخبراء والمنصات الرسمية للحصول على المعلومات المؤكدة والموثوقة.

متحدث “الصحة”: موجة كورونا بدأت في الانحسار بالمملكة.. والحالات الإيجابية في انخفاض

جديد المحليات
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