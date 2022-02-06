بنصف دستة أهداف.. الهلال يكتسح الجزيرة ويضرب موعدًا مع تشيلسي بنصف نهائي مونديال الأندية

حقق فريق الهلال فوزًا غاليًا على نظيره الجزيرة الإماراتي، بنتيجة 6-1، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية.
وتقدم الجزيرة بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب عبدالله ديابي، قبل أن يتعادل ايغالو للهلال في الدقيقة 36.
وسجل اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 40، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 57 عن طريق محمد كنو، ليسجل بعدها سالم الدوسري الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 77.
وجاء الهدف الخامس للهلال عن طريق موسى ماريغا في الدقيقة 88 من زمن اللقاء، ليختتم بعدها كاريلو الأهداف في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء سددها بنجاح.
وبتلك النتيجة، تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ليواجه تشيلسي الإنجليزي.
أحداث المباراة
سجل اللاعب عبدالله ديابي بالهدف الأول لفريق الجزيرة في الدقيقة 14 بتمريرة عرضية من محمد ربيع حولها ديابي في شباك الهلال.
وكاد أن يسجل محمد ربيع الهدف الثاني لفريق الجزيرة في الدقيقة 29، بعد عرضية حولها برأسه لكن الكرة خرجت لأعلى العارضة. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 34 سدد موسى ماريغا تصويبة على مرمى فريق الجزيرة لكن الحارس تصدى لها ببراعة، أعقبها تمريرة من بيريرا للمهاجم المالي لكن دفاع الجزيرة قطع الكرة.
وسجل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو هدف التعادل للهلال في الدقيقة 36 بعد عرضية من اللاعب محمد كنو حولها مهاجم الهلال برأسه في شباك الجزيرة.
وأحرز ماتيوس بيريرا الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 40، مستغلا تمريرة من اللاعب سالم الدوسري.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب كوسانوفيتش في الدقيقة 46 من زمن اللقاء.
وكاد أن يحرز بيريرا الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 47 بعد تمريرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.
وأهدر أحمد العطاس فرصة محققة للجزيرة في الدقيقة 55، بعد عرضية حولها اللاعب برأسه بشكل غريب بجوار القائم.
وسجل اللاعب محمد كنو الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 57، مستغلا ركنية حولها برأسه في شباك الجزيرة الإماراتي.
وفي الدقيقة 75، قرر المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم الدفع باللاعب كاريلو بدلا من اللاعب ايغالو.
وسجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 77 من زمن المباراة، بتمريرة من اللاعب المالي موسى ماريغا.
وأحرز موسى ماريغا الهدف الخامس للهلال مستغلا كرة داخل منطقة الجزاء سددها بسهولة في الشباك، قبل أن يسجل كاريلو الهدف السادس في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.
هدددددف!⚽
د14′ الهدف الأول لـ #الجزيرة عن طريق ” عبدالله ديابي ”
الهلال 0 × 1 الجزيرة#الهلال_الجزيرة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/BwaKw0SaTN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022
هدددددف!⚽
د36′ الهدف الأول لـ #الهلال عن طريق ” ايغالو ”
الهلال 1 × 1 الجزيرة#الهلال_الجزيرة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/dau4ikYyfv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022
هدددددف!⚽
د40′ الهدف الثاني لـ #الهلال عن طريق ” بيريرا ”
الهلال 2 × 1 الجزيرة#الهلال_الجزيرة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/m3QlKZJj3V
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022
الموج الأزرق يجتاح الجزيرة ويسجل الهدف الثالث عن طريق ” كنو ” عند الدقيقة 57
الهلال 3 × 1 الجزيرة#الهلال_الجزيرة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/UInVSL1QjL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022
التورنيدو سالم الدوسري يسجل الهدف الرابع للهلال عند الدقيقة 77″
الهلال 4 × 1 الجزيرة#الهلال_الجزيرة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/JDEM9mj8gu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022
هدددددف!⚽
د88′ الهدف الخامس لـ #الهلال عن طريق “ماريجا ”
الهلال 5 × 1 الجزيرة#الهلال_الجزيرة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/UKs9hkE9ab
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022