“حمدالله” يهدي منزلا لعائلة الطفل الراحل ريان

حرص محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمدالله، على دعم عائلة الطفل الراحل ريان، الذي وافته المنية أمس السبت، إثر سقوطه في بئر بالمغرب.
وقدم عبدالرزاق حمدالله، منزلاً مجهزاً بالكامل دعماً لهم على المأساة التي حلت عليهم بوفاة الفتى الذي بقي في قاع الأرض لمدة 5 أيام، وخرج وهو مفارق للحياة.
وقال حمدالله عبر حسابه على “انستقرام”: “السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين.. لقد مررنا بخمسة أيام قاصية جدا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة وكل العرب والمسلمين بل حتى العالم أجمع.. ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لاكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر إلى عنان السماء إلى جنة الفردوس الأعلى”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “حمدنا الله وشكرناه على كل شيئ أخذ ريان و هو أحن به منا وأولى به منا وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان”.
وأوضح: “قد قررت وباسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته وأهديهم منزل مجهز بالكامل ونسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين هذه مساعدة من اخ إلى إخوته والله ولي التوفيق”
واختتم: “أرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنيين ورياضيين ومسؤوليين ومشهورين جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله”.