وزير “الصناعة والثروة المعدنية”: توجهاتنا الصناعية تركز على تنمية المحتوى المحلي وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، أن التوجهات الصناعية في المملكة تركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.
وأوضح الخريف خلال مشاركته في حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن لدى المملكة قدرات بشرية مؤهلة وبكفاءة عالية، ويكمن دور الجهات الحكومية في ضمان وجود الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع هذه القدرات، وبما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية تهدف بشكل كبير إلى تغيير شكل القطاع الصناعي من الاعتماد على اليد العاملة متدنية المهارات، إلى الاعتماد على الوظائف النوعية التي تحتاج إلى قدرات مختلفة، مؤكدًا أن هذه النوعية من الوظائف تتناسب مع القدرات البشرية السعودية المؤهلة.
وبيّن الخريف أن القطاع الصناعي في المملكة تمكن العام الماضي 2021 من خلق أكثر من 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين منها تزيد على الثلث، مشيرًا إلى أن منظومة الصناعة تعمل على عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة، من بينها مبادرة تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وفق “أخبار 24”.
واعتبر أن التقنيات الجديدة ستكون أكبر داعم لتحويل القطاع الصناعي إلى قوى عاملة محلية، وستضمن خلق منتجات وطنية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الجهود التي تقوم بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ساعدت القطاع الصناعي بشكل أفضل، لا سيما مبادرة التفضيل السعري والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.