من هو الراحل الشيخ يعقوب الباحسين؟.. تعرّف على سيرته وأبرز مؤلفاته

توفي اليوم (الأحد) الشيخ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، العضو السابق بهيئة كبار العلماء، وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، عن عمر ناهز الـ94 عاماً، فمن هو الشيخ يعقوب؟
وُلد الشيخ يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي، في الزبير سنة 1928 لإحدى الأسر النجدية التي هاجرت إلى العراق، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس مدينة البصرة جنوب العراق.
دراسته
أكمل الشيخ دراسته في كلية الشريعة في الجامع الأزهر، وقد تخرج فيها سنة 1951م، وزاول التدريس في مدارس ومعاهد البصرة، حيث درّس اللغة العربية وآدابها، وعلم نفس الطفل، وعلم النفس التربوي، وطرق التدريس.
تابع دراسته العليا في الأزهر فحصل على دبلوم الدراسات العليا في تاريخ الفقه سنة 1966م. ثم انتقل إلى جامعة البصرة محاضراً، فدرّس في كلية الحقوق، ثمّ في كلية هيئة القانون والاقتصاد، أحكام الأوقاف، وأحكام الوصايا، وأحكام الميراث، وأصول الفقه.
حصل على دبلوم دراسات عليا مدته سنتان في الدراسات الأدبية واللغوية من معهد الدراسات العربية التابع لـ جامعة الدول العربية، والدكتوراه من كلية الشريعة والقانون في الأزهر الشريف سنة 1972م.
عاد إلى جامعة البصرة، ودرّس في كلية الآداب: التفسير، ومصطلح الحديث، والمنطق والتعبير الأدبي، والكتاب القديم، وشَرْح ألفيّة ابن مالك.
القدوم إلى المملكة
غادر الشيخ العراق سنة 1400 هـ، وعمل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض منذ 1402هـ في قسم أصول الفقه، وأحيل للتقاعد سنة 1409هـ ثم استمرّ عمله في الجامعة متعاقداً في كلية الشريعة، ثم في المعهد العالي للقضاء، حتى سنة 1438هـ، وقد اقتصر عمله في هذه الفترة على الإشراف على الرسائل العلمية وتدريس طلبة وطالبات الدراسات العليا.
مؤلفاته
للشيخ يعقوب العديد من المؤلفات نذكر المطبوع منها:
مدخل إلى أصول الفقه، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراه)، أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، القواعد الفقهية: (المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور)، الفروق الفقهية والأصولية: (مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها)، قاعدة الأمور بمقاصدها، طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين، قاعدة العادة مُحَكّمة. وفق “أخبار 24”.
كما أن للشيخ العديد من الأبحاث المنشورة، وكتبا غير منشورة بعضها قيد الطباعة.
نشاطاته
يذكر أن الشيخ يعقوب عضو في هيئة كبار العلماء، وقدم العديد من المحاضرات حول مقاصد الشريعة، كما أشرف على عدد كبير من رسائل الدكتوراه والماجستير ومناقشتها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى، وكليات البنات.
كما شارك بإلقاء محاضرات على طلبة معهد الإدارة العامة، في دورات دراسة الأنظمة، ودورات لطلبة هيئة الادعاء والتحقيق.
حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية
نال الشيخ الراحل جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية، لعام 2004م، وكان موضوع الجائزة “الدراسات التي عُنيت بالقواعد الفقهية”؛ وذلك لما قدمه من بحوث وصفت بالمتميزة في مجال الدراسات الفقهية؛ حيث قدم في مجال القواعد الفقهية كتابات تتصف بالتأصيل والتجديد.