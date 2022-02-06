​خلال أسبوع.. تسجيل أكثر من 24 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية المقاومة لـ”كورونا”

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المجابهة لفيروس كورونا 24319 مخالفة، وذلك للفترة من 27/6 /1443هـ حتى 4/7/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 7303 مخالفات، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 3360 مخالفة، والشرقية بـ 3087 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2172 مخالفة، ومنطقة القصيم بـ 1830 مخالفة، ومنطقة حائل بـ 1567 مخالفة.
كما سجلت منطقة جازان 994 مخالفة، ومنطقة الجوف 963 مخالفة، ومنطقة الباحة 820 مخالفة، ومنطقة تبوك 660 مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 529 مخالفة، ومنطقة عسير بـ 520 مخالفة، وأخيراً منطقة نجران بـ 514 مخالفة. وفق “أخبار 24”.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.