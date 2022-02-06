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جديد المحليات > بالفيديو.. وزير الاقتصاد والتخطيط: تعداد 2022 رقمي بالكامل.. وسيحتوي على 50 سؤالاً
06/02/2022   9:56 م

بالفيديو.. وزير الاقتصاد والتخطيط: تعداد 2022 رقمي بالكامل.. وسيحتوي على 50 سؤالاً

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استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط فهد الإبراهيم، اليوم (الأحد)، أوجه التطوير في عملية الإحصاء والتعداد السكاني في المملكة خلال العام الجاري.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن تعداد السعودية 2022 سيكون رقميًا بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك 34 موقعًا في 25 محافظة تتيح التعداد الذاتي.

وأكد أنه تم توظيف تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتحديد المساكة المأهولة، وذلك بدلًا من الاعتماد على المخططات السكنية والخرائط.

وأشار إلى مشاركة المرأة في كافة مراحل عملية التعداد، بدءًا من عمليات البحث والمسح الميداني، وصولًا للمراكز القيادية. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن بيانات التعداد السكاني في المملكة غير محدثة منذ عام 2010، مؤكدًا أن تعداد السعودية 2022 يحتوي على 50 سؤالًا، لإعطاء معلومات مختلفة لقواعد البيانات.

بالفيديو.. وزير الاقتصاد والتخطيط: تعداد 2022 رقمي بالكامل.. وسيحتوي على 50 سؤالاً

جديد المحليات
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