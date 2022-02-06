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جديد المحليات > تدعو للإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة..”البيئة”: ردم وتحصين أكثر من 2.4 ألف بئر في كافة مناطق المملكة
06/02/2022   9:55 م

تدعو للإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة..”البيئة”: ردم وتحصين أكثر من 2.4 ألف بئر في كافة مناطق المملكة

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ردم وتحصين 2450 بئراً مهجورة في كافة مناطق المملكة، وذلك ضمن مشروع “البيئة” لردم الآبار المهجورة.

وأوضحت الوزارة أن أهداف المشروع تكمن في ضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية، مبينةً أن آلية التنفيذ تطبق من خلال لجنة لكل منطقة لحصر الآبار المهجورة، إلى جانب تحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن توفير السلامة. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أنها أنهت المرحلة الأولى من المشروع، وجارٍ التنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة لبدء المرحلة الثانية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة عبر الاتصال على الرقم (939) أو عبر الرابط التالي.

تدعو للإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة..”البيئة”: ردم وتحصين أكثر من 2.4 ألف بئر في كافة مناطق المملكة

جديد المحليات
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