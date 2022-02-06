بالفيديو.. وزير الاستثمار: مشروع “الأفينوز” سيضع الرياض ضمن أفضل 10 وجهات سياحية بالعالم

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اليوم (الأحد)، أن مشروع “الأفينوز” يعد باكورة مشروعات القطاع الخاص لدعم جودة الحياة.
وتوقع، خلال لقائه في برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن يكون المشروع من بين أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم بالمستقبل، وذلك بفضل مجموعة من الإستراتيجيات المتعلق بجودة الحياة، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأشار إلى أن المشروع يتواكب مع الإستراتيجية المتوقع إطلاقها قريبًا من الهيئة الملكية في الرياض، مؤكدًا أنه سوف يستفيد من المشروعات الكبرى التي أطلقتها المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، مثل القدية وبوابة الدرعية وحديقة الملك سلمان والمسار الرياضي في مشاريع “روشن” للإسكان.
فيديو | وزير الاستثمار م. خالد الفالح لـ #الإخبارية: مشروع “الأفنيوز” يعد باكورة مشروعات القطاع الخاص لدعم جودة الحياة ليتمكن الجميع من الاستمتاع بمدينة ستكون من أفضل 10 مدن في العالم كوجهة سياحية وسكنية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/hiYbNdTr4g
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 6, 2022
وفق “أخبار 24”.