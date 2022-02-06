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جديد المحليات > بالفيديو.. وزير الاستثمار: مشروع “الأفينوز” سيضع الرياض ضمن أفضل 10 وجهات سياحية بالعالم
07/02/2022   1:07 ص

بالفيديو.. وزير الاستثمار: مشروع “الأفينوز” سيضع الرياض ضمن أفضل 10 وجهات سياحية بالعالم

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أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اليوم (الأحد)، أن مشروع “الأفينوز” يعد باكورة مشروعات القطاع الخاص لدعم جودة الحياة.

وتوقع، خلال لقائه في برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن يكون المشروع من بين أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم بالمستقبل، وذلك بفضل مجموعة من الإستراتيجيات المتعلق بجودة الحياة، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأشار إلى أن المشروع يتواكب مع الإستراتيجية المتوقع إطلاقها قريبًا من الهيئة الملكية في الرياض، مؤكدًا أنه سوف يستفيد من المشروعات الكبرى التي أطلقتها المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، مثل القدية وبوابة الدرعية وحديقة الملك سلمان والمسار الرياضي في مشاريع “روشن” للإسكان.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الاستثمار: مشروع “الأفينوز” سيضع الرياض ضمن أفضل 10 وجهات سياحية بالعالم

جديد المحليات
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