أحد رجال المؤسس.. من هو الراحل “خالد القرقني” وما أبرز المهام التي كُلفها؟

تناول اثنان من المختصين في التاريخ السعودي سيرة الليبي محمد خالد القرقني، أحد كبار المستشارين لدى الملك عبدالعزيز، والذي كان يعتمد عليه في أمور السياسة الداخلية والخارجية.
وقالت أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأميرة نورة، الدكتورة مها آل خشيل، خلال لقائها ببرنامج “رجال عبدالعزيز” على قناة “السعودية”، إن “القرقني” وُلد في طرابلس الغرب، عام 1882م، وأسرته كانت معروفة وذات مكانة اجتماعية في طرابلس، مبينةً أنه تلقى تعليمه هناك وتخرج في المدرسة الرشيدية.
وأضافت أنه بدأ حياته مزاولاً للتجارة وكانت له مكانة اجتماعية مرموقة، وعُين قائم مقام لمنطقة خارج طرابلس، مشيرةً إلى أن ليبيا تعرضت للغزو الإيطالي خلال هذه الفترة، وكان “القرقني” أحد المشاركين في مقاومة الاستعمار، وسجل مواقف مشرفة.
وتابعت بأن “القرقني” قرر التوجه إلى المملكة ليبدأ أعماله التجارية، واستقر بالحجاز، والتقى به الملك المؤسس هناك، وأصبح من رجاله المقربين، إلى جانب ممارسته لأموره التجارية، مبينةً أن الملك توسم ورأى في”القرقني” مهارات عديدة.
من جانبه، أوضح عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور ضيف الله بن رازن، أن “القرقني” عاصر في فترة شبابه المواجهات التي كانت بين ليبيا وإيطاليا، وكان له دور بارز في تلك المواجهات، وكان ضمن الوفود الليبية، بفضل نشأته في أسرة تجارية، مبيناً أن الملك عبدالعزيز عينه معاوناً أول للحجاز. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأن أبرز المهام التي كُلفها “القرقني” من قبل الملك المؤسس تمثلت في انضمامه إلى الهيئة التفتيشية التي اتجهت إلى مقاطعة جازان برفقة وكيل المالية وذلك في عام 1351هـ، كما أنه كُلف رئاسة الوفد المتجه إلى الإمام يحيى باليمن في عام 1352هـ.
#رجال_عبدالعزيز | خالد القرقني أحد كبار المستشارين لدى الملك المؤسس، فما هي قصته، وما هي صفاته؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/fkyfSo91aL
— قناة السعودية (@saudiatv) February 6, 2022
#رجال_عبدالعزيز | كيف تم التحاق القرقني بالعمل كمستشار مع الملك المؤسس؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/oSoW70Qa0d
— قناة السعودية (@saudiatv) February 6, 2022
#رجال_عبدالعزيز | أبرز المهام التي كُلّف بها خالد القرقني من قِبَل الملك المؤسس. #قناة_السعودية pic.twitter.com/aVOdAhfES3
— قناة السعودية (@saudiatv) February 6, 2022