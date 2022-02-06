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جديد المحليات > أخصائي: بعض “نسويات” مواقع التواصل يحرضن الزوجات على الانفصال.. وهذه طرق تقليل حالات الطلاق
07/02/2022   1:07 ص

أخصائي: بعض “نسويات” مواقع التواصل يحرضن الزوجات على الانفصال.. وهذه طرق تقليل حالات الطلاق

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قال الأخصائي النفسي الدكتور عبد الرحمن الخيران إنه يجب إدخال فحص المخدرات والحالة النفسية في الفحوصات التي تسبق الزواج، وذلك للتقليل من حالات الطلاق المتزايدة.

وأضاف الخيران أن لمواقع التواصل الاجتماعي أثراً كبيراً في ارتفاع عدد حالات الطلاق، حيث إن انشغال الأزواج ببرامج التواصل، وخاصة “السناب شات” و “التوك توك”، تسبب في حالات طلاق عديدة.

وبين أنه قد تواجه الزوجات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ما يطلق عليهن “نسويات” واللاتي يحرضنهن على طلب الطلاق من أزواجهن بدعوى التحرر وغيره من الشعارات الكاذبة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن من أسباب الطلاق أيضا الخلاف على الوظيفة لدى الزوجة، وأنه ينصح الجميع بعدم التسرع بالطلاق، وإدخال إصلاح ذات البين قبل الطلاق، والتفكير ملياً في هذا القرار المصيري، وأنه لا بد من الصبر والتحمل وحل المشاكل قبل خروجها من دائرة البيت.

أخصائي: بعض “نسويات” مواقع التواصل يحرضن الزوجات على الانفصال.. وهذه طرق تقليل حالات الطلاق

جديد المحليات
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