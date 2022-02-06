شاهد.. صورتان للحرم المكي ما بين الماضي والحاضر

أظهرت صورتان للمسجد الحرام التطورات التي حدثت في المسجد ومرافقه على مدى 5 عقود.
والتُقطت الصورة الأولى عام 1970، في حين التُقطت الصورة الثانية حديثا، حيث تظهر بين الصورتين فروقات كبيرة في حجم المشاريع والتوسعات المقامة، وأبرزها التوسعة السعودية الثالثة.
يُذكر أن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأعلن عنها في عام 2008، وبدأ تنفيذها في 2010، وتقع في الجهة الشمالية للحرم، قُسمت إلى 3 مراحل نظرا لكونها تُعد الأضخم في تاريخ الحرم، تشمل المرحلة الأولى مبنى التوسعة، والثانية الساحات الخارجية التي تضم دورات المياه وممرات وأنفاقا وعددا من المرافق، والثالثة منطقة الخدمات التي تشمل محطات التكييف، والكهرباء، والمياه، وغيرها. وفق “أخبار 24”.