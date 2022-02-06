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رياضة > بالفيديو والصور.. السنغال يفوز على مصر بركلات الترجيح.. ويتوج بطلًا لكأس أمم أفريقيا
07/02/2022   1:07 ص

بالفيديو والصور.. السنغال يفوز على مصر بركلات الترجيح.. ويتوج بطلًا لكأس أمم أفريقيا

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توج المنتخب السنغالي للمرة الأولى في تاريخه بطلًا لكأس أمم أفريقيا، عقب الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما أهدر ساديو ماني ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة تصدى لها حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل.

ولجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح، لتحديد بطل كاس أمم أفريقيا بعد مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة.

وسجل المنتخب السنغالي 4 ركلات وأهدر واحدة، فيما سجل المنتخب المصري ركلتين وأهدر ركلتين.

وفاز المنتخب السنغالي بلقب البطولة، وجاء المنتخب المصري وصيفًا وحل المنتخب الكاميروني ثالثًا وبوركينا فاسو رابعًا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. السنغال يفوز على مصر بركلات الترجيح.. ويتوج بطلًا لكأس أمم أفريقيا

رياضة
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