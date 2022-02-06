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رياضة > حمدالله يثني على لاعبي الاتحاد.. ويوجه رسالة لـ”حجازي”
07/02/2022   1:06 ص

حمدالله يثني على لاعبي الاتحاد.. ويوجه رسالة لـ”حجازي”

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أثنى نجم نادي الاتحاد، المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، على زملائه في الفريق وكذلك إدارة النادي عقب الفوز على نادي أإبها برباعية.

وأكد حمدالله أن إدارة ناديه نجحت في تسيير أمور الفريق، وخلق بيئة مميزة، مشيراً إلى أن فريقه يمتلك لاعبين على مستوى رفيع.

وأوضح حمدالله أن احتفاله بقميص زميله أحمد حجازي جاء على سبيل الدعم، مؤكدًا أنه لاعب كبير ويفتقده الفريق.

وسجل حمدالله هدفين في فوز الاتحاد على أبها بنتيجة 4-0 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ19 من دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

حمدالله يثني على لاعبي الاتحاد.. ويوجه رسالة لـ”حجازي”

رياضة
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