مسلي آل معمر يوجه طلبًا لمدير قنوات “SSC”

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر طلبًا لمدير قنوات “SSC” الناقل الحصري للدوري السعودي.
وكتب آل معمر عبر حسابه على “تويتر”: “سؤال: هل بالإمكان نعرف من هو مدير قنوات ssc الناقل الحصري للدوري السعودي علشان نقدر ناخذ ونعطي معه ونناقش الهموم المشتركة؟.. اللي يعرفه يعلمني “.
يذكر أن نادي النصر قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الطائي، بنتيجة (4-1) ضمن الجولة الـ19 بدوري المحترفين.
سؤال: هل بالإمكان نعرف من هو مدير قنوات ssc الناقل الحصري للدوري السعودي علشان نقدر ناخذ ونعطي معه ونناقش الهموم المشتركة؟
اللي يعرفه يعلمني ..
— مسلي آل معمر (@musalli9) February 6, 2022
وفق “أخبار 24”.