تشيلسي يعلق على فوز الهلال في مونديال الأندية.. والأخير يرد

علق الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي، على فوز فريق الهلال أمام نظيره الجزيرة الإماراتي، بسداسية مقابل هدف، في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
ونشر تشيلسي، عبر حسابه على “تويتر” صورة للهلال وعلق عليها: “”فوز الهلال أمام الجزيرة (6-1) يعني اننا سنواجههم في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل”.
ورد حساب الهلال الرسمي عبر “تويتر”، على تغريدة نادي تشيلسي الإنجليزي، قائلا: “سنراك قريبا يوم الأربعاء”. حيث يجتمع الفريقين عند الساعة 7:30 مساءً، على ملعب على ملعب “محمد بن زايد”. وفق “أخبار 24”.
See you on Wednesday 💙🤝#ClubWC 🌍⚽️ https://t.co/V4NpLBgsHL
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 6, 2022