بقيمة 14 مليار ريال.. أمير الرياض يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء اليوم (الأحد)، حفل وضع حجر الأساس لمشروع أفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة شمول القابضة، وتبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال على مساحة مليون و800 ألف متر مربع في العاصمة الرياض.
وقال أمير الرياض إن المشروع سيكون مكسبًا لمدينة الرياض في مجالاته المتنوعة، مقدماً شكره للمستثمرين ووزارة الاستثمار على تحفيزهم وجهودهم في التسهيل والدعم، مؤكداً على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الاستثمار في المنطقة ودعم المشاريع النوعية التي ترتقي بمستوى منطقة الرياض.
من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة، محمد الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض الذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، سيكون على مساحة أرض تبلغ 390 ألف متر مربع، ومساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1.8 مليون متر مربع.
وأضاف أن المشروع سيضم فنادق عالمية، وشققا سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة مشيراً إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.
وفق “أخبار 24”.