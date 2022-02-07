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رياضة > بالفيديو.. مهاجم النصر “أبو بكر” هدافًا لكأس أمم أفريقيا
07/02/2022   8:14 ص

بالفيديو.. مهاجم النصر “أبو بكر” هدافًا لكأس أمم أفريقيا

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تسلم نجم المنتخب الكاميروني ونادي النصر، فينسنت أبو بكر جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها بلاده.

وسجل فينسنت أبو بكر 8 أهداف خلال منافسات كاس أمم أفريقيا، توجته بجائزة هداف البطولة التي حصل مع منتخب بلاده خلالها على المركز الثالث.

وتوج المنتخب السنغالي للمرة الأولى في تاريخه بطلًا لكأس أمم أفريقيا، عقب الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مهاجم النصر “أبو بكر” هدافًا لكأس أمم أفريقيا

رياضة
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