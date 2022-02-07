نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد” تفند حقيقة بروز هواة الطقس بسبب ضعف المركز في مواكبة التغيرات المناخية.. وتكشف أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة
07/02/2022   8:14 ص

“الأرصاد” تفند حقيقة بروز هواة الطقس بسبب ضعف المركز في مواكبة التغيرات المناخية.. وتكشف أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة

+ = -
703

رد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، على من يقول إن بروز هواة الطقس في المملكة سببه ضعف المركز الوطني في مواكبة التغيرات المناخية خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور غلام، خلال لقائه ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إن ما يُثار بشأن هذا الحديث غير صحيح، مبيناً أن المركز الوطني لا يُصدر إلا المعلومات الدقيقة، ولديه منظومة متكاملة من أنظمة الطقس المتقدمة على المستوى العالمي.

وحول تقدم بعض هواة الطقس بطلب الحصول على ترخيص، أكد أنه لم يتقدم أي شخص إلى الآن، مبيناً أن اللائحة الجديدة بعد صدورها ستمكّن المتقدمين من الحصول على التراخيص وفقاً للشروط الموضوعة. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن مدينة القيصومة بالمنطقة الشرقية شهدت العام الماضي أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث سجلت 53 درجة مئوية.

“الأرصاد” تفند حقيقة بروز هواة الطقس بسبب ضعف المركز في مواكبة التغيرات المناخية.. وتكشف أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197483.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.