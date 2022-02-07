“الأرصاد” تفند حقيقة بروز هواة الطقس بسبب ضعف المركز في مواكبة التغيرات المناخية.. وتكشف أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة

رد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، على من يقول إن بروز هواة الطقس في المملكة سببه ضعف المركز الوطني في مواكبة التغيرات المناخية خلال السنوات الماضية.
وقال الدكتور غلام، خلال لقائه ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إن ما يُثار بشأن هذا الحديث غير صحيح، مبيناً أن المركز الوطني لا يُصدر إلا المعلومات الدقيقة، ولديه منظومة متكاملة من أنظمة الطقس المتقدمة على المستوى العالمي.
وحول تقدم بعض هواة الطقس بطلب الحصول على ترخيص، أكد أنه لم يتقدم أي شخص إلى الآن، مبيناً أن اللائحة الجديدة بعد صدورها ستمكّن المتقدمين من الحصول على التراخيص وفقاً للشروط الموضوعة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن مدينة القيصومة بالمنطقة الشرقية شهدت العام الماضي أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث سجلت 53 درجة مئوية.
#في_العلن | رد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام على من يقول “بروز هواة الطقس سببه ضعف المركز في مواكبة التغيرات المناخية”. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/vRDEA7TLxj
— قناة السعودية (@saudiatv) February 6, 2022
#في_العلن | أعلى درجة حرارة سجلت في تاريخ المملكة. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/NAaY6GpFji
— قناة السعودية (@saudiatv) February 6, 2022