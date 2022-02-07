“المياه الوطنية” توضح ملابسات فيديو “تسرب المياه” بجوار أحد مراكز الخدمة التابعة لها

أوضحت شركة المياه الوطنية، ملابسات ما جرى تداوله في مقطع فيديو بشأن وجود تسرب للمياه بجوار أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لها.
وبيّنت الشركة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بشأن الواقعة فقد تمت معاينة الموقع المُشار إليه من قبل الفرق الفنية حيث اتضح بأن المياه الظاهرة في المقطع ليست من شبكة المياه التابعة للشركة.
ولفتت إلى أن المياه الظاهرة في المقطع المتداول هي مياه ري زراعية ناتجة عن خلل في شبكة الري التابعة لمالك المركز، مشيرةً إلى أنه جرى إصلاح هذا الخلل مباشرة. وفق “أخبار 24”.
ودعت إلى المشاركة في الحفاظ على الثروة المائية والممتلكات العامة ورفع الضرر البيئي من خلال رفع بلاغات انقطاعات وانكسارات الشبكة العامة لمياه الشرب وطفوحات الصرف الصحي أو أي تجمع للمياه بالطرقات إلى مركز أصدقاء المياه بالاتصال على الرقم المجاني (931).