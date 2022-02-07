نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد”: استمرار تأثر الرياض ومكة وعسير اليوم الإثنين بالعوالق الترابية
07/02/2022   8:14 ص

“الأرصاد”: استمرار تأثر الرياض ومكة وعسير اليوم الإثنين بالعوالق الترابية

+ = -
651

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار تأثر أجواء عدد من المناطق اليوم (الإثنين) بالعوالق الترابية.

وأوضح القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تلك العوالق الترابية ستشهدها مناطق الرياض والمناطق الجنوبية الداخلية والمرتفعات الجنوبية بما فيها عسير والباحة، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة.

ونوه إلى أن الأجواء الشتوية الباردة ستتواصل بمناطق المملكة على أن يتخللها هطول أمطار على بعض المناطق، مشيراً إلى أن الحالة الجوية الجديدة التي ستشهدها المملكة ستبدأ يوم (الأربعاء) المقبل. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: استمرار تأثر الرياض ومكة وعسير اليوم الإثنين بالعوالق الترابية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197485.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.