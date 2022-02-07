“الأرصاد”: استمرار تأثر الرياض ومكة وعسير اليوم الإثنين بالعوالق الترابية

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار تأثر أجواء عدد من المناطق اليوم (الإثنين) بالعوالق الترابية.
وأوضح القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تلك العوالق الترابية ستشهدها مناطق الرياض والمناطق الجنوبية الداخلية والمرتفعات الجنوبية بما فيها عسير والباحة، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة.
ونوه إلى أن الأجواء الشتوية الباردة ستتواصل بمناطق المملكة على أن يتخللها هطول أمطار على بعض المناطق، مشيراً إلى أن الحالة الجوية الجديدة التي ستشهدها المملكة ستبدأ يوم (الأربعاء) المقبل. وفق “أخبار 24”.
فيديو | الأرصاد لـ #نشرة_التاسعة: لا نزال في الأجواء الشتوية والعوالق التربية ستستمر حتى الغد على #الرياض والمناطق الجنوبية #الإخبارية pic.twitter.com/UOJaX9fq3W
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 6, 2022