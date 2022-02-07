“الأرصاد”: تشكيل لجان للنظر في طلبات الترخيص لهواة الطقس.. والتطبيقات قد تروج لمعلومات مغلوطة

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، إن هناك لجاناً سيشكلها المركز للنظر في طلبات الحصول على التراخيص التي يمكن أن يقدمها هواة الطقس.
وأضاف غلام، أن اللائحة الجديدة للأرصاد ستُمكن هواة الطقس من الحصول على تراخيص، مبيناً أن التطبيقات الذكية لأحوال الطقس قد تروج لمعلومات غير دقيقة ومغلوطة.
ونوه خلال لقائه ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إلى أن التطبيقات التجارية تعتمد في الغالب على معلومات من خارج المركز الوطني للأرصاد ومن ثم قد تكون غير دقيقة في بعض الأحيان. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن اجتهادات غير المُتخصصين حول الطقس مُزعجة عندما تخالف التوقعات التي يصدرها المركز، كما أنها يمكن أن تحمل بعض الشائعات وتبث الرعب.
#في_العلن | الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام: اجتهادات غير المتخصصين حول الطقس مزعجة. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/hPHXzc3uF0
— قناة السعودية (@saudiatv) February 6, 2022
#في_العلن | الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام: سيتم منح تراخيص لهواة الطقس لتنظيم عملهم. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/571qvtB9Uu
— قناة السعودية (@saudiatv) February 6, 2022
#في_العلن | هل سحبت التطبيقات الذكية لأحوال الطقس البساط من نشرات الأحوال الجوية؟. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/fDU6Ghkr9A
— قناة السعودية (@saudiatv) February 6, 2022