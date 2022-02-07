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جديد المحليات > نصائح بسيطة للمُتعافين من “كورونا” لاستعادة قوة أجسامهم سريعاً
07/02/2022   8:14 ص

نصائح بسيطة للمُتعافين من “كورونا” لاستعادة قوة أجسامهم سريعاً

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قدم تقرير حديث، 5 نصائح بسيطة للمُتعافين من فيروس “كورونا” من أجل استعادة قوة أجسامهم سريعاً في ظل الحاجة إلى عدة أسابيع للوصول إلى ذلك.

وأوضح التقرير وفقاً لموقع “Boldsky”، أنه يجب على المتعافي من “كورونا” البدء بتناول الطعام تدريجياً من خلال تناول الأطعمة الخفيفة والدافئة مع الدهون الجيدة حتى يمكن أن يستعيد الجهاز الهضمي كامل جاهزيته.

ولفت إلى أهمية ممارسة التمرينات الرياضية في الروتين اليومي من أجل سرعة شفاء الجسم، بالإضافة إلى تناول فيتامين C باعتدال كونه يلعب دوراً حيوياً في طريق التعافي من “كورونا”. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى ضرورة الحصول على قسط مناسب من الراحة مع ممارسة تمارين التنفس والتأمل، إلى جانب تجنب التدخين من أجل تجنب الإصابة بالعدوى من جديد.

نصائح بسيطة للمُتعافين من “كورونا” لاستعادة قوة أجسامهم سريعاً

جديد المحليات
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