تعرّف على أعراض مرض البياض الزغبي وآثاره على نبات القرع

أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أعراض مرض البياض الزغبي على أوراق القرع.
وأشارت إلى أن البياض الزغبي يُعد مرضًا فطريًا، ينتشر مع تباين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، كما أنه يفضل الأجواء الرطبة، ويظهر على شكل بقع باهتة اللون على أوراق النبات، يتحول إلى الأصفر ثم البني، فيما تشمل أعراضه تقزم النبات وتساقط أوراقه، بالإضافة إلى إنتاج ثمار رديئة وقتل البراعم الفتية والأزهار.
وتكمن وسائل مكافحته في انتخاب البذور والشتلات السليمة، والتخلص من بقايا المحصول السابق، وإنتاج الدورة الزراعية، واستخدام المبيدات الفطرية الجهازية الموصى بها عند الحاجة.وفق “أخبار 24”.
#البياض_الزغبي مرض فطري ينتشر في الأجواء الرطبة وبخاصة عند تباين درجات الحرارة ليلاً ونهاراً … فما هي أعراضه على أوراق #القرع ، وطرق مكافحته؟!#مرشدك_الزراعي#عام_القهوة_السعودية_2022 pic.twitter.com/2gNRw6NrDX
— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) February 6, 2022