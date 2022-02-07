نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعرّف على أعراض مرض البياض الزغبي وآثاره على نبات القرع
07/02/2022   8:15 ص

تعرّف على أعراض مرض البياض الزغبي وآثاره على نبات القرع

+ = -
794

أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أعراض مرض البياض الزغبي على أوراق القرع.

وأشارت إلى أن البياض الزغبي يُعد مرضًا فطريًا، ينتشر مع تباين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، كما أنه يفضل الأجواء الرطبة، ويظهر على شكل بقع باهتة اللون على أوراق النبات، يتحول إلى الأصفر ثم البني، فيما تشمل أعراضه تقزم النبات وتساقط أوراقه، بالإضافة إلى إنتاج ثمار رديئة وقتل البراعم الفتية والأزهار.

وتكمن وسائل مكافحته في انتخاب البذور والشتلات السليمة، والتخلص من بقايا المحصول السابق، وإنتاج الدورة الزراعية، واستخدام المبيدات الفطرية الجهازية الموصى بها عند الحاجة.وفق “أخبار 24”.

تعرّف على أعراض مرض البياض الزغبي وآثاره على نبات القرع

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197490.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.