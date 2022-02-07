وزير الرياضة يوجه رسالة للمنتخب المصري بعد خسارته اللقب الإفريقي

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة إلى المنتخب المصري بعد فشله في حصد لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.
وقال وزير الرياضة في رسالته: “خيرها في غيرها للمنتخب المصري الشقيق”، مؤكداً أنه قدم أداءً رائعاً ومستويات متميزة، وأن القادم أجمل بإذن الله.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إن المنتخب المصري قدم مستويات رائعة ومميزة، متمنياً له حظاً أوفر في الاستحقاقات القادمة.وفق “أخبار 24”.
وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن المنتخب المصري قدم أداء بطولياً يستحق عليه التقدير والاحترام، مضيفاً أنه خسر بركلات الترجيح أمام المنتخب الأقوى إفريقياً، ولعب 4 مباريات متتالية بأوقات إضافية، وظهر بأداء قتـالي وبطولي رغم ذلك، متمنياً له التعويض بالتأهل لكأس العالم.