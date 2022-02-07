استشاري: تكميم المعدة يسهم في الشفاء من السكري والضغط 100%.. ويطيل العمر 10 سنوات

استعرض استشاري جراحة السمنة والمناظير، البروفيسور عائض القحطاني، فوائد عمليات تكميم المعدة، سواء على مستوى إنقاص الوزن أو الصحة العامة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن عمليات تكميم المعدة تسهم في الشفاء من بعض الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والكوليسترول بنسبة 100%.
وأشار إلى مساهمة هذه العمليات في إطالة العمر 10 سنوات بسبب تغييبها للأمراض المزمنة القاتلة، وذلك استنادًا إلى مراقبة أشخاص خضعوا لهذه العملية وآخرين لم يخضعوا لها.وفق “أخبار 24”.
البروفيسور”عائض القحطاني”: نجاح عمليات “تكميم المعدة” لإنقاص الوزن يشفي من “السكر والضغط” وتطيل الحياة إلى “10 سنوات”#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mkR4WsPpJw
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 7, 2022