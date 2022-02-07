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جديد المحليات > استشاري: تكميم المعدة يسهم في الشفاء من السكري والضغط 100%.. ويطيل العمر 10 سنوات
07/02/2022   7:51 م

استشاري: تكميم المعدة يسهم في الشفاء من السكري والضغط 100%.. ويطيل العمر 10 سنوات

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استعرض استشاري جراحة السمنة والمناظير، البروفيسور عائض القحطاني، فوائد عمليات تكميم المعدة، سواء على مستوى إنقاص الوزن أو الصحة العامة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن عمليات تكميم المعدة تسهم في الشفاء من بعض الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والكوليسترول بنسبة 100%.

وأشار إلى مساهمة هذه العمليات في إطالة العمر 10 سنوات بسبب تغييبها للأمراض المزمنة القاتلة، وذلك استنادًا إلى مراقبة أشخاص خضعوا لهذه العملية وآخرين لم يخضعوا لها.وفق “أخبار 24”.

استشاري: تكميم المعدة يسهم في الشفاء من السكري والضغط 100%.. ويطيل العمر 10 سنوات

جديد المحليات
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