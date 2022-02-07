شاهد.. “فأر” يتسبب بتعطل مركبة بعد تقطيعه أسلاك الكهرباء.. ومالكها يروي التفاصيل

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فأراً” يسكن تحت غطاء مكينة سيارة لم يحركها صاحبها منذ شهرين.
وقال المهتم بعالم السيارات أحمد الشهري لـ”أخبار 24″ إن الواقعة حدثت في الرياض، وتسبب “الفأر” في تقطيع أسلاك الكهرباء، لافتاً إلى أنه استعان “بقط” لمساعدته على إخراجه، لكن دون جدوى.
وبدا في الفيديو حجم الأضرار التي لحقت بالسيارة، حيث تسبب “الفأر” بقطع عدد كبير من الأسلاك، ما أدى إلى تعطل المركبة، فيما حاول صاحبها الاستعانة بقط لإخراج “الفأر” إلا أن المحاولة باءت بالفشل.
السيارة شهرين ما اشتغلت ويوم جيت اشغلها مافيه كهرب لقيت 🐀 مقطع الظفيرة ولاعب فيها وجت الفزعة 🐈🐈⬛ وسوينا شوي أكشن وللأسف ما قدرنا على ال 🐀 للحين 🚶🏻♂️ pic.twitter.com/DYPlyRUYD1
— أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 3, 2022