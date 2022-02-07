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جديد المناطق > شاهد.. “فأر” يتسبب بتعطل مركبة بعد تقطيعه أسلاك الكهرباء.. ومالكها يروي التفاصيل
07/02/2022   7:51 م

شاهد.. “فأر” يتسبب بتعطل مركبة بعد تقطيعه أسلاك الكهرباء.. ومالكها يروي التفاصيل

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فأراً” يسكن تحت غطاء مكينة سيارة لم يحركها صاحبها منذ شهرين.

وقال المهتم بعالم السيارات أحمد الشهري لـ”أخبار 24″ إن الواقعة حدثت في الرياض، وتسبب “الفأر” في تقطيع أسلاك الكهرباء، لافتاً إلى أنه استعان “بقط” لمساعدته على إخراجه، لكن دون جدوى.

وبدا في الفيديو حجم الأضرار التي لحقت بالسيارة، حيث تسبب “الفأر” بقطع عدد كبير من الأسلاك، ما أدى إلى تعطل المركبة، فيما حاول صاحبها الاستعانة بقط لإخراج “الفأر” إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

شاهد.. “فأر” يتسبب بتعطل مركبة بعد تقطيعه أسلاك الكهرباء.. ومالكها يروي التفاصيل

جديد المناطق
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