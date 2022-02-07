ببرنامج تعليمي لنقل الشباب إلى عالم الريادة.. “مسك” تطلق المرحلة الأولى من “مدرسة مسك لرواد الأعمال”

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامجها “مدرسة مسك لرواد الأعمال”، بهدف تمكين رواد الأعمال الصاعدين من المهارات الأساسية لريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة في سوق عمل اليوم.
ويأتي إطلاق المدرسة في إطار مجموعة برامج “مسك الريادة” التي تقدم إلى رواد الأعمال الصاعدين؛ لتمكينهم من شق طريقهم إلى سوق ريادة الأعمال بكفاءة وفعالية.
ويطرح البرنامج عددًا من مسارات التعلم لرواد الأعمال الناشئين، يأتي على رأسها مسار “التحقُّق من السوق” لتمكين المتدرب من تحديد مدى توافق مشروعه التجاري مع الاحتياج القائم في السوق وشريحة العملاء المستهدفين، و”تكوين الفريق” لمساعدة المتدرب في تكوين الفريق التأسيسي وتعريف الأدوار والمسؤوليات، و”التمويل” للتعرُّف على أشكال التمويل المتاحة واختيار الشكل الأنسب.
وأكدت “مسك” أن البرنامج يستلهم تصميمه من أفضل التجارب العالمية لإلهام جيل الشباب الريادي وتمكينهم من خَوْض تجارب الريادة، ليكونوا قادة المستقبل في سوق المشاريع الناشئة؛ من خلال رَفْدهم بالأدوات والمهارات اللازمة، ومَنْحهم الجُرْأة على بَدْء رحلة ناجحة في عالم ريادة الأعمال.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن برنامج “سبارك” مسار سريع لنقل الرائد من نقطة الانطلاقة إلى نقطة العرض التقديمي للمشروع الريادي؛ بالاستفادة من خبرات مجموعة من الرياديين العالميين، وهو في الآن ذاته منافسة ريادية تؤهل عشرة من المتنافسين لتسويق مشاريعهم أمام لجنة من الحُكَّام، يَنْتُج عنها 5 من الفائزين بدعم مالي من شركة “نيوم”، ومساحات عمل من هيئة “منشآت”، وصلات رفيعة المستوى مع مجتمع ريادة الأعمال.
وأضافت أن البرنامج يتميز بعَقْد مساراته التعليمية بالكامل عن بُعْد، إضافة إلى مَنْح مجموعة من الجوائز التمكينية لرواد الأعمال المتميزين.