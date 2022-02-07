​طبيب جلدية يحذر من ارتداء مشدات البطن لفترات طويلة.. ويوضح مخاطرها

حذّر طبيب الأمراض الجلدية الدكتور بديع عرموش الجميع من ارتداء مشدات البطن العادية أو الحرارية لفترات طويلة، بهدف التخسيس، وذلك لتسببها في مشاكل صحية للجسم.
وقال الدكتور عرموش، خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن بعض الأشخاص يعتقدون أن ارتداء مشدات البطن يسبب خفض الوزن، وهذا ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه يمكن ارتداؤها لمدة ساعة أو ساعتين على الأكثر يومياً.
ونوه إلى أن ارتداء المشدات لفترات طويلة يتسبب في ضغط على الحوض، والبطن، والجهاز التنفسي، إضافة إلى حدوث ارتجاع بالمريء، وضغط على المثانة، وضعف عضلات البطن والأمعاء، والإصابة بالإمساك، والتحسس.وفق “أخبار 24”.
ونصح الجميع بضرورة ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي، من أجل خفض الوزن والحصول على جسم رشيق، مبيناً أن المشدات الحرارية التي يستخدمها الرياضيون لا ينتج عنها سوى التعرق وتحسس الجلد، ولا تساعد في إنزال الوزن.
طبيب أمراض الجلدية يحذر: ارتداء المشدات لفترات طويلة يسبب مشاكل صحية #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NcduoDHXtj
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 7, 2022