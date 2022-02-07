نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ​طبيب جلدية يحذر من ارتداء مشدات البطن لفترات طويلة.. ويوضح مخاطرها
07/02/2022   7:51 م

​طبيب جلدية يحذر من ارتداء مشدات البطن لفترات طويلة.. ويوضح مخاطرها

+ = -
729

حذّر طبيب الأمراض الجلدية الدكتور بديع عرموش الجميع من ارتداء مشدات البطن العادية أو الحرارية لفترات طويلة، بهدف التخسيس، وذلك لتسببها في مشاكل صحية للجسم.

وقال الدكتور عرموش، خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن بعض الأشخاص يعتقدون أن ارتداء مشدات البطن يسبب خفض الوزن، وهذا ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه يمكن ارتداؤها لمدة ساعة أو ساعتين على الأكثر يومياً.

ونوه إلى أن ارتداء المشدات لفترات طويلة يتسبب في ضغط على الحوض، والبطن، والجهاز التنفسي، إضافة إلى حدوث ارتجاع بالمريء، وضغط على المثانة، وضعف عضلات البطن والأمعاء، والإصابة بالإمساك، والتحسس.وفق “أخبار 24”.

ونصح الجميع بضرورة ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي، من أجل خفض الوزن والحصول على جسم رشيق، مبيناً أن المشدات الحرارية التي يستخدمها الرياضيون لا ينتج عنها سوى التعرق وتحسس الجلد، ولا تساعد في إنزال الوزن.

​طبيب جلدية يحذر من ارتداء مشدات البطن لفترات طويلة.. ويوضح مخاطرها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197521.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.