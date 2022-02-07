“التعليم” توجه إدارات المناطق بالتهيئة للعودة الحضورية الكاملة للمدارس

علمت مصادر أن وزارة التعليم وجهت إدارات المناطق بتهيئة المدارس للعودة الكاملة، بهدف استفادة الطلبة من الدراسة الحضورية.
وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الوزارة أكدت على ضرورة معالجة الكثافات وإيجاد حلول للمدارس المصنفة في المستويين (العالي والمتوسط) والعمل على نقلها لمستوى أقل.
وبينت أن الوزارة وجهت باستغلال جميع الغرف الدراسية والمعامل وغرف المصادر، مع الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية التعليمية بالمدرسة “وكيل، موجه طلابي، معلم موهوبين، رائد نشاط”.
وأشارت إلى أن الوزارة أكدت على الهيئة الإدارية تطبيق ما ورد في دليل وقاية في تحديد المسافات “60 سم بين طلاب الابتدائي، وبين طلاب المتوسط والثانوي 30 سم”.