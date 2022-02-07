“التجارة”: إحالة صاحب حساب “سناب شات” تورط في التسويق لمنتجات مقلدة إلى النيابة العامة

أحالت وزارة التجارة اليوم (الإثنين)، صاحب حساب “سناب شات” المتورط في بيع وتسويق منتجات مغشوشة ومقلدة إلى النيابة العامة، وذلك لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقاً لنظام العلامات التجارية ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أنها حجزت البضاعة المقلدة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال بعد تنفيذ كمين على مقر المخالف، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وأبانت أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء العام بالقضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، والذي ينص على معاقبة كل من يعرض أو يبيع منتجات تحمل علامة مقلدة بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية فقد أحالت الوزارة مخالفات أحكام النظام للجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية، حيث تصل عقوبات مخالفة النظام إلى غرامة مليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، والتشهير بالمخالف على نفقته.
وكانت وزارة التجارة أعلنت قبل عدة أيام عن ضبط مواطن يسوق منتجات نسائية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عبر حساب شهير في “سناب شات” من شقق فاخرة ويقوم بإيصالها للمشترين عبر سيارات فارهة.