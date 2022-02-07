فيديو يرصد النقلة النوعية لسكان الأحياء المزالة بجدة في مساكنهم الجديدة

رصد تقرير نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الإثنين)، النقلة النوعية لسكان الأحياء العشوائية التي أزيلت مؤخراً في محافظة جدة، في مساكنهم الجديدة التي تسلموها من الإمارة.
وأظهر التقرير الذي نشرته الإمارة أحد الأحياء العشوائية بجدة قبل إزالته، حيث كان يكتظ بعدد كبير من المخالفين والأنشطة غير المشروعة كالسرقات والسطو والمشاجرات، إضافة إلى افتقاده لكثير من الخدمات وشوارعه الضيقة وتراكم مياه الصرف الصحي؛ ما جعله بؤراً للحشرات والقاذورات.
ووصف أحد مستفيدي الإسكان التنموي من سكان الأحياء العشوائية الواقع الجديد لحياته بعد استلام وحدته، المؤلفة من 4 غرف وصالتين وحمام ومطبخ، مبيناً أن الوضع حاليا تحسن وأصبح أكثر أمانا.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن نفسيته تغيرت؛ حيث توجد داخل الحي حدائق على عكس السابق، إضافة إلى ألعاب للأطفال، تمكنهم اللعب إلى وقت متأخر من الليل دون خوف عليهم، مشيراً إلى أن شقته التي استلمها مزودة بخاصية تشغيل الأنوار من الخارج عن طريق الجوال.
#فيديو 🎥
الواقع الجديد لسكان الأحياء العشوائية بجدة pic.twitter.com/J3ve3FgZXJ
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 7, 2022