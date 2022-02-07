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جديد المحليات > بالفيديو.. طبيب سعودي أنقذ 300 طرف من البتر.. وهذا ما قاله عنه مرضاه
07/02/2022   7:50 م

بالفيديو.. طبيب سعودي أنقذ 300 طرف من البتر.. وهذا ما قاله عنه مرضاه

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نجح رئيس قسم جراحات العظام بمستشفى عسير المركزي، الدكتور عايض الشهراني، في إنقاذ 300 طرف كانت معرضة للبتر عبر عمليات معقدة، في الوقت الذي قرر فيه أطباء آخرون إجراء عمليات بتر لنفس الأشخاص.

وأوضح الشهراني أنهم نجحوا في المستشفى في تعويض هذه العظام المفقودة عن طريق عمليات نقل العظام، وذلك لحالات الكسور المعقدة والتي تعاني من عدم الالتئام، بالإضافة للمصابة بالتهابات بكتيرية مزمنة، بخلاف تشوهات الأطراف.

ويعبر الشاب اليمني خالد محمود عن سعادته بنجاح علاج قدمه دون بتر والتي تهشمت جراء مقذوف “حوثي” بعد أن قرر الأطباء في وقت سابق “بتر القدم” وقال: “أنت عند الدكتور عايض ما في بتر”.وفق “أخبار 24”.

ويوضح الدكتور عايض في مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي، أن أكثر موقف تأثر به، عندما أرسل صورة أحد المرضى وهو يطوف حول الكعبة، بعد أن نجحت عمليته ما مكنه من الطواف على قدميه.

بالفيديو.. طبيب سعودي أنقذ 300 طرف من البتر.. وهذا ما قاله عنه مرضاه

جديد المحليات
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