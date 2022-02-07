الرياض: ضبط مستودع يُغير بلد المنشأ على غلاف المنتجات الغذائية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط مستودع أغذية في الرياض يقوم بتغيير بلد المنشأ على الغلاف الخارجي للمنتجات من خلال إعادة التغليف والتعبئة.
وأوضحت الهيئة أنها عثرت على أحد مستودعات الأغذية يمارس نشاط إعادة التعبئة والتغليف داخل المستودع لمنتجات غذائية جافة ويتم تعديل بلد المنشأ، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تجريها على مستودعات الأغذية.
وأشارت إلى أنها ضبطت وحجزت 2.1 طن من المنتجات الغذائية المختلفة في المستودع، كما فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.وفق “أخبار 24”.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد 19999 أو عبر تطبيق “طمنّي”.