القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ حمد بدر خالد السلمان الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، برقيتي عزاء ومواساة لأمير الكويت الشيخ نواف الصباح وولي عهده مشعل الصباح، في وفاة حمد بدر خالد السلمان الصباح.
وقال خادم الحرمين الشريفين: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بدر خالد السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.وفق “أخبار 24”.
كما أعرب ولي العهد لأمير الكويت وولي عهده عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.