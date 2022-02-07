طلعت حافظ: التهرب الضريبي من صور غسل الأموال

حذَّر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية سابقًا، طلعت حافظ، من عدم إصدار الفواتير الضريبية أو احتسابها بطريقة خاطئة.
وأكد، خلال برنامج “بوضوح” على قناة “الإخبارية”، أن عدم إصدار الفاتورة الضريبية واحتسابها بصورة خاطئة، يُعدان من أبرز المخالفات الميدانية لضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هناك صورًا أخرى للمخالفات الميدانية، مثل عدم الإبلاغ عن المعوقات أو عدم وضوح عناصر الضريبة وعدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المخالفات غير الميدانية تشمل عدم رفع الإقرارات وعدم سداد الضريبي، مشيرًا إلى أن التهرب الضريبي يُعد أحد أنواع غسل الأموال التي يعاقب عليها النظام.
فيديو | عدم إصدار الفواتير الضريبية واحتسابها بطريقة خاطئة من أبرز المخالفات الميدانية لضريبة القيمة المضافة.. طلعت حافظ: التهرب الضريبي أحد أنواع غسل الأموال #بوضوح#الإخبارية pic.twitter.com/xYYPj6vh12
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 7, 2022