سفارة المملكة تصدر تنويهاً للمواطنين الراغبين بالسفر إلى اليونان

أصدرت سفارة المملكة في اليونان، اليوم (الإثنين)، تنويهاً بشأن جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى اليونان.
وأوضحت السفارة أن السلطات اليونانية ستقوم بعمل فحص عشوائي للقادمين إلى اليونان، وذلك بدءًا من اليوم (الإثنين) وحتى تاريخ 21/2/2022م، مبينةً أن الشخص سيخضع للحجر لمدة 5 أيام في مواقع تحددها وتشرف عليها السلطات اليونانية إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية.
وأضافت أن الأشخاص الذين تجاوزوا خمسة أيام سيُسمح لهم بالمغادرة شريطة عدم ظهور أي أعراض، موضحةً أن من تستمر معه الأعراض سيبقى في موقع الحجر حتى تختفي الأعراض بشكل كامل.وفق “أخبار 24”.