نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر” صورة تجمع الملك الراحل مع الأمير خالد بن فهد قبل 45 عامًا.

وأظهرت الصورة، التي التُقطت عام 1397هـ، الملك الراحل برفقة نجله الأمير مبتسمين خلال تواجدهما في سفارة المملكة بواشنطن.

وأوضح الحساب أن تواجدهما في السفارة كان خلال حفل أقامته للاحتفاء بالأمير خالد بن فهد.

وفق “أخبار 24”.