نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر” صورة تجمع الملك الراحل مع الأمير خالد بن فهد قبل 45 عامًا.
وأظهرت الصورة، التي التُقطت عام 1397هـ، الملك الراحل برفقة نجله الأمير مبتسمين خلال تواجدهما في سفارة المملكة بواشنطن.
وأوضح الحساب أن تواجدهما في السفارة كان خلال حفل أقامته للاحتفاء بالأمير خالد بن فهد.
ابتسامة الملك الأب وفخر الأمير الابن ..
التقطت 1397 هجرية.. صورة أبوية جميلة لـ #الملك_فهد رحمه الله في الحفل الذي أقامته سفارة #المملكة لدى #واشنطن احتفاء به وبجانبه نجله الأمير خالد بن فهد حفظه الله.@rbalsaud @SaudiEmbassyUSA pic.twitter.com/hRQTjVhoTz
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) February 7, 2022
وفق “أخبار 24”.