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جديد المحليات > ​مستشارة أسرية تؤكد: ترك المنزل وقت الخلاف بين الزوجين يفاقم المشكلة.. وتحذر من هذا الشيء
08/02/2022   9:56 ص

​مستشارة أسرية تؤكد: ترك المنزل وقت الخلاف بين الزوجين يفاقم المشكلة.. وتحذر من هذا الشيء

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قالت المستشارة الأسرية والاجتماعية، طرفة المهيلب، إن ترك الزوجة للمنزل وقت حدوث الخلافات بينها وبين زوجها؛ يؤدي إلى تفاقم المشكلة ولا يعمل على حلها.

وأوضحت طرفة، خلال لقائها ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخروج من المنزل ليس حلاً للمشكلة، ويترتب على ذلك حدوث فجوة بين الزوجين نتيجة العند بينهما، والتدخلات الخارجية غير المسؤولة.

ونوهت إلى وجود أسباب خفية تحوّل الخلافات الأسرية لصراع ينتهي بالطلاق، كأن يحول الشخص العتاب بينه وبين زوجته إلى موضوع شخصي، محذرةً من إعادة العتاب واللوم مراراً وتكراراً بعد فترة زمنية معينة كلما حدثت مشكلة. وفق “أخبار 24”.

​مستشارة أسرية تؤكد: ترك المنزل وقت الخلاف بين الزوجين يفاقم المشكلة.. وتحذر من هذا الشيء

جديد المحليات
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