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جديد المحليات > بالفيديو.. هل يمكن استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالاحتيال؟.. مسؤول سابق بالبنك المركزي يجيب
08/02/2022   9:57 ص

بالفيديو.. هل يمكن استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالاحتيال؟.. مسؤول سابق بالبنك المركزي يجيب

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أوضح مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي سابقًا ثامر العيسى، أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب تتبع التحويلات المالية بسبب السرية المصرفية.

وأضاف العيسى خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن السرية المصرفية في المملكة قوية جدًا، مشددًا على أن مسؤولي البنك المركزي ليس لهم الحق ولا يستطيعون النفاذ لبيانات الحسابات الجارية، حتى تتدخل الجهات الأمنية وتنسق مع البنك المركزي في هذا الجانب.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هناك حالة واحدة يمكن من خلالها استرجاع الأموال التي تم الاستيلاء عليها بالاحتيال، وهي في حال جمدت الأموال، فهنا يمكن أن تسترجع في وقت قياسي.

بالفيديو.. هل يمكن استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالاحتيال؟.. مسؤول سابق بالبنك المركزي يجيب

جديد المحليات
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