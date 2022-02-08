بالفيديو.. هل يمكن استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالاحتيال؟.. مسؤول سابق بالبنك المركزي يجيب

أوضح مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي سابقًا ثامر العيسى، أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب تتبع التحويلات المالية بسبب السرية المصرفية.
وأضاف العيسى خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن السرية المصرفية في المملكة قوية جدًا، مشددًا على أن مسؤولي البنك المركزي ليس لهم الحق ولا يستطيعون النفاذ لبيانات الحسابات الجارية، حتى تتدخل الجهات الأمنية وتنسق مع البنك المركزي في هذا الجانب.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك حالة واحدة يمكن من خلالها استرجاع الأموال التي تم الاستيلاء عليها بالاحتيال، وهي في حال جمدت الأموال، فهنا يمكن أن تسترجع في وقت قياسي.
هل هناك طريقة لاستعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالاحتيال؟
ثامر العيسى ..مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي سابقًا: أحيانا يكون من الصعب تتبع التحويلات بسبب السرية المصرفية.. ويمكن الاسترجاع في حالة واحدة فقط #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/NOHtK4r6ud
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 7, 2022