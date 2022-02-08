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جديد المحليات > لخفض استهلاك طاقة “سخان المياه” في الشتاء.. اتبع هذه الإرشادات
08/02/2022   9:56 ص

لخفض استهلاك طاقة “سخان المياه” في الشتاء.. اتبع هذه الإرشادات

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استعرضت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، بعض الإرشادات والنصائح التي من شأنها تقليل استهلاك الطاقة عند استخدام سخان المياه.

وأوضحت أن تقليل استهلاك الطاقة للسخان في أجواء الشتاء الباردة يستلزم اتباع مجموعة من الوصايا والتعليمات.

وأضافت أن هذه النصائح تتمثل في اختيار المستوى الأخضر، وضبط درجة حرارة السخان على 60 درجة مئوية، إلى جانب إطفاء السخان عند عدم الحاجة له لفترة طويلة.

وفق “أخبار 24”.

لخفض استهلاك طاقة “سخان المياه” في الشتاء.. اتبع هذه الإرشادات

جديد المحليات
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