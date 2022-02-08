لخفض استهلاك طاقة “سخان المياه” في الشتاء.. اتبع هذه الإرشادات

استعرضت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، بعض الإرشادات والنصائح التي من شأنها تقليل استهلاك الطاقة عند استخدام سخان المياه.
وأوضحت أن تقليل استهلاك الطاقة للسخان في أجواء الشتاء الباردة يستلزم اتباع مجموعة من الوصايا والتعليمات.
وأضافت أن هذه النصائح تتمثل في اختيار المستوى الأخضر، وضبط درجة حرارة السخان على 60 درجة مئوية، إلى جانب إطفاء السخان عند عدم الحاجة له لفترة طويلة.
عشان تقلل من استهلاك السخان في أجواء الشتاء الباردة جرّب هذي السلوكيات:
– اختر السخان على المستوى الأخضر
– اضبط درجة حرارة السخان على °60
– عند عدم الحاجة للسخان لفترة طويلة قم بإطفائه#لتبقى
— لتبقى (@taqa_sa) January 19, 2022
وفق “أخبار 24”.