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جديد المحليات > ​ أخصائية تكشف عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ”أعراض الأبهر”
08/02/2022   9:56 ص

​ أخصائية تكشف عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ”أعراض الأبهر”

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كشفت أخصائية العلاج الطبيعي، العنود الدويش، عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ”أعراض الأبهر”، وتحديداً منطقة العضلة بين الكتف والعمود الفقري.

وقالت العنود، خلال لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن آلام الأبهر يُصاب بها الأشخاص الذين يجلسون على المكاتب وأجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة، وكذلك الطلاب أثناء الدراسة، إلى جانب الانحناء أثناء استخدام الجوال.

ونصحت بضرورة وضع جهاز الكمبيوتر في مستوى النظر، وعدم الانحناء أثناء استخدام الجوال، مشيرةً إلى أن 80 % من الأشخاص يعانون من آلام الأبهر في حين أعمارهم لم تتجاوز الـ30 عاماً.

وفق “أخبار 24”.

​ أخصائية تكشف عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ”أعراض الأبهر”

جديد المحليات
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