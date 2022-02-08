مصادر: “عقارات الدولة” تنوي تمديد فترة استقبال طلبات تملك الأراضي عبر “إحكام”

كشفت مصادر عن وجود نية لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة، بتمديد فترة استقبال طلبات تملك الأراضي عبر منصة “إحكام”.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “العربية”، أن توجه الهيئة بتمديد فترة استقبال الطلبات يأتي استجابة لشكاوى الملاك من ضيق الوقت المتاح لإنهاء اشتراطات التقديم في المكاتب الهندسية.
وتسعى منصة إحكام إلى تنظيم القطاع العقاري في المملكة، وذلك عبر تملك العقار وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.
#نشرة_الرابعة | مصادر #العربية تكشف عن نية “هيئة عقارات الدولة” تمديد فترة استقبال طلبات تملك الأراضي عبر منصة #إحكام. pic.twitter.com/fRjcvqxwCd
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 7, 2022