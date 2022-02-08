حمدالله يتقدم بشكوى رسمية ضد تاليسكا قبل كلاسكو الاتحاد والنصر

كشف الإعلامي الرياضي، سلطان الغشيان عن تقديم مهاجم نادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله شكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق ضد زميله السابق محترف نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.
وقال الغشيان في برنامج “أكشن مع وليد” : ” عبدالرزاق حمدالله يتقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط السعودية ضد تاليسكا بسبب تصريحات إعلامية أدلى بها اللاعب البرازيلي اعتبرها حمدالله تصريحات مسيئة ومخالفة للوائح لجنة الانضباط”.
ويلتقي الاتحاد أمام النصر يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.