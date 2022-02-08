بالفيديو.. أحد سكان الأحياء العشوائية في جدة يروي شعوره بعد تسلم عائلته وحدة سكنية جديدة

أعرب أحد سكان الأحياء العشوائية في جدة عن سعادته الكبيرة بعد انتقال عائلته من أحد الأحياء العشوائية، وتسلمهم الوحدة السكنية الجديدة.
وقال “عبدالله” أحد سكان الأحياء العشوائية في جدة أنه لم يكن يتوقع أن تتم الاستجابة بعد تسجيله طلب وحدة سكنية جديدة، مبينا أنه عندما تلقى اتصالا للذهاب واستلام مفتاح الشقة الجديدة انتابته وأسرته لا سيما والدته فرحة عارمة.
وأوضح وفقا لـ”العربية”، أن حياتهم تغيرت للأفضل بعد انتقالهم للعيش في البيئة الجديدة، قائلا: “سكنا في حي منظم ونظيف بجوار ناس طيبة”.
وشرعت الحكومة في تجهيز 4.7 ألف وحدة سكنية خلال عام 2022، تقدم للأسر القاطنة في الأحياء العشوائية والمزالة في مدينة جدة.
“سكنا في حي منظم ونظيف”.. “عبدالله” أحد سكان الأحياء العشوائية في #جدة.. شاهد ماذا قال بعد تسلم عائلته الوحدة السكنية الجديدة؟
عبر:@saad_albogami_ pic.twitter.com/TWsu3qGulx
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 7, 2022