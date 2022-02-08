الشيخ “السند” يوضح حكم اشتراط الزوج عدم الإنجاب على زوجته

أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبدالرحمن السند، حكم اشتراط الزوج عدم الإنجاب في عقد الزواج.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن هذا الشرط، وإن وافقت عليه الزوجة، يجب أن يتجدد بموافقة الزوجة، مشيرًا إلى أن لها الحق في العودة للأصل، والذي يتمثل في الإنجاب.
وأضاف أنه في حال إصرار الزوجة على الإنجاب فإن على الزوج الموافقة أو فسخ عقد الزواج.
حق يتجدد.. حكم اشتراط الزوج عدم الإنجاب في عقد الزواج يبينه الشيخ د. عبدالرحمن السند #يستفتونك#الرسالةhttps://t.co/Bq57XiFHy4 pic.twitter.com/antvdLWNBn
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 7, 2022
وفق “أخبار 24”.