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جديد المحليات > الشيخ “السند” يوضح حكم اشتراط الزوج عدم الإنجاب على زوجته
08/02/2022   9:56 ص

الشيخ “السند” يوضح حكم اشتراط الزوج عدم الإنجاب على زوجته

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أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبدالرحمن السند، حكم اشتراط الزوج عدم الإنجاب في عقد الزواج.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن هذا الشرط، وإن وافقت عليه الزوجة، يجب أن يتجدد بموافقة الزوجة، مشيرًا إلى أن لها الحق في العودة للأصل، والذي يتمثل في الإنجاب.

وأضاف أنه في حال إصرار الزوجة على الإنجاب فإن على الزوج الموافقة أو فسخ عقد الزواج.

وفق “أخبار 24”.

الشيخ “السند” يوضح حكم اشتراط الزوج عدم الإنجاب على زوجته

جديد المحليات
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