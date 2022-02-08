محترف النصر “أبو بكر” يزين التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي توج بها المنتخب السنغالي بعد فوزه 4-2 في ركلات الترجيح على نظيره المصري في النهائي.
وضمت التشكيلة المثالية 4 لاعبين من المنتخب البطل السنغال، وهم حارس المرمى إدوار مندي، والمدافع ساليو سيس، ولاعب الوسط نامباليس مندي، والمهاجم ساديو ماني، بالإضافة إلى محترف فريق النصر الكاميروني فينسينت أبو بكر هداف البطولة.
وجاءت التشكيلة المثالية المكونة من 11 لاعبا كالتالي:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي (السنغال).
– في خط الدفاع: ساليو سيس (السنغال)، تابسوبا (بوركينا فاسو)، محمد عبد المنعم (مصر) وأشرف حكيمي (المغرب).
– في خط الوسط: توريه (بوركينا فاسو)، نامباليس ميندي (السنغال) ومحمد النني (مصر).
– في خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال)، فينسينت أبو بكر (الكاميرون) ومحمد صلاح (مصر).
وتواجد على دكة البدلاء 11 لاعبا (منهم 4 لاعبين عرب): “أندريا أونانا (الكاميرون)، كولينز فاي (الكاميرون)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، محمود حمدي (مصر)، أحمد أبو الفتوح (مصر)، أندريا أنجويسا (الكاميرون)، يوسف مشنجاما (جزر القمر)، برتراند تراوري (بوركينا فاسو)، سفيان بوفال (المغرب)، توكو إيكامبي (الكاميرون) وفامارا ديدهو (السنغال). وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المنتخب السنغالي توج بلقبه الأول في البطولة، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.