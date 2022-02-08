​شاهد.. مواطن يبتكر جهازاً للإنقاذ من الآبار الارتوازية خلال دقائق معدودة

ابتكر مواطن يُدعى عبدالعزيز جلخف جهازاً لإنقاذ الأشخاص من الآبار الارتوازية المفتوحة خلال فترة زمنية قصيرة.
وقال المواطن جلخف، خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الجهاز يستغرق قرابة الـ13 دقيقة من أجل تجهيزه للعمل، مشيراً إلى أن عملية الإنقاذ الفعلي للشخص الموجود أسفل البئر تستغرق مدة 9 دقائق فقط.
ونوه إلى أنه قام بتجريب الجهاز على “دمية” بوزن 30 كيلوجراماً ونجح في انتشالها من بئر بعمق 30 متراً، مبيناً أن الجهاز ثبت نجاحه في عمليات الإنقاذ مقارنة بالطرق العادية.
فيديو | انتشل دمية من بئر عمقه 30 مترا في 9 دقائق.. المبتكر عبد العزيز جلخف يروي لـ #الراصد تفاصيل ابتكاره pic.twitter.com/2EhdRAXQRn
— الراصد (@alraasd) February 7, 2022
وفق “أخبار 24”.